Sant’Antonio Omar Pedrini dischi teatro e piatti valtellinesi | il week-end in provincia

Nel fine settimana in provincia di Bergamo si svolgono diverse iniziative, tra feste dedicate a Sant’Antonio ad Onore e Orezzo di Gazzaniga, l’evento “Valtellina in tour” a Spirano, spettacoli teatrali e attività per famiglie. Un’occasione per scoprire tradizioni locali, musica e cultura in un contesto tranquillo e ricco di spunti. Ecco le principali proposte per un week-end ricco di occasioni di svago e di incontro con la comunità.

Sono diverse le iniziative organizzate nel fine-settimana in Bergamasca. Fra gli appuntamenti spiccano le feste per Sant’Antonio a Onore e a Orezzo di Gazzaniga, “Valtellina in tour” a Spirano, teatro dialettale e spettacoli per famiglie. Da annotare, inoltre, “A Christmas Carol” ad Almenno San Bartolomeo, lo spettacolo “Gino Bartali – Eroe silenzioso” a Riva di Solto, la Fiera del disco (sabato e domenica) e la Stra Stezzano (domenica) a Stezzano, la serata afro dance e Omar Pedrini a Treviglio e altro ancora. Ecco la panoramica degli eventi promossi in provincia sabato 17 e domenica 18 gennaio ALMENNO SAN BARTOLOMEO – “Il mestiere del burattinaio”: storie, aneddoti e sketch al Museo del Falegname Tino Sana – Ad Almenno San Bartolomeo il musical “A Christmas Carol” ALZANO LOMBARDO – Allo Spazio Fase “Expo Eventi Bergamo 2026” – Pandemonium Teatro: gli spettacoli del fine-settimana CARVICO – Teatro a merenda, a Carvico in scena “La gabbianella” CHIGNOLO D’ISOLA – Commedia dialettale a Chignolo d’Isola CLUSONE – A Clusone incontro con l’autore Antonio Franchini DALMINE – A Dalmine in scena “Un condominio – Vicini troppo lontani” GANDINO – Visita al Museo dei Presepi a Gandino GAZZANIGA – A Orezzo festa di Sant’Antonio Abate: le date LEVATE – Teatro a merenda, a Levate in scena “Tutti al mare” NEMBRO – Commedia dialettale a Nembro – A Nembro il concerto “Tempus Nativitatis” ONORE – “Sant’Antone Fest. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Leggi anche: Eventi week-end: il Falò di Sant’Antonio diventa protagonista

Leggi anche: Trecate, nel week end torna l'appuntamento con il falò di Sant'Antonio

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Sant’Antonio, Omar Pedrini, dischi, teatro e piatti valtellinesi: il week-end in provincia - Da annotare, inoltre, “A Christmas Carol” ad Almenno San Bartolomeo, lo spettacolo “Gino Bartali – Eroe silenzioso” a Riva di Solto, la Fiera del disco (sabato e domenica) e la Stra Stezzano (domenica ... bergamonews.it