Le scuole si sfidano a colpi di riciclo e sostenibilità ambientale il Garibaldi-Da Vinci vola in finale del ' Green Game'

Le scuole di tutta Italia partecipano al ‘Green Game’, un progetto educativo dedicato a riciclo e sostenibilità ambientale. L’istituto tecnico agrario Garibaldi-Da Vinci di Cesena ha raggiunto la finale, dopo aver affrontato le sfide proposte dal programma. L’evento coinvolge studenti delle scuole superiori e si concentra su pratiche ecologiche e gestione sostenibile dei rifiuti.

A conquistare il pass per la finale nazionale è stata la classe 2^I Cc dell’It Garibaldi-Da Vinci, che rappresenterà la provincia di Forlì e Cesena nell’atto conclusivo del progetto Nel corso delle attività formative, gli studenti degli istituti di Forlì e Cesena hanno preso parte con entusiasmo alle lezioni interattive, ottenendo risultati di rilievo. A conquistare il pass per la finale nazionale è stata la classe 2^I Cc dell’It Garibaldi-Da Vinci, che rappresenterà la provincia di Forlì e Cesena nell’atto conclusivo del progetto. Da sempre attento alla diffusione di una cultura del rispetto per l’ambiente e alla formazione di cittadini... 🔗 Leggi su Cesenatoday.it Leggi anche: Novara vola alla finale nazionale del "Green game" Green Game: le scuole della provincia di Foggia conquistano la finale nazionale e volano a RomaNel corso delle attività formative, gli studenti e le studentesse del Liceo Scientifico ìA.