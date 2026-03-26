È attivo il day hospital medico nel nuovo ospedale

Da oggi è attivo il nuovo Day Hospital Medico nel nuovo ospedale di Pordenone, collocato al piano terra del Corpo C (rosso). La struttura è operativa negli spazi recentemente allestiti, con accesso diretto dal piano terra. La riapertura permette di indirizzare i pazienti verso i servizi di ricovero ambulatoriale e trattamenti specialistici.

Da oggi è attivo il nuovo Day Hospital Medico negli spazi del Nuovo Ospedale di Pordenone, situato al piano terra del Corpo C (rosso). L’accesso avviene dall’ingresso principale della struttura, percorrendo il corridoio centrale — la cosiddetta Main Street — fino all’entrata del reparto, collocata sul lato destro. La nuova unità riunisce in un’unica sede tutte le attività di degenza diurna che in precedenza facevano capo al Day Hospital Medico e al Day Hospital Medico Specialistico. Afferiscono al servizio le prestazioni di diverse specialità: Medicina, Reumatologia, Cardiologia, Neurologia, Nefrologia, Radiologia interventistica e Pneumologia. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

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