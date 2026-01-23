Il professor Paolo Sossai, medico di Urbino, è stato nominato presidente nazionale della commissione medica del Club alpino italiano. La sua nomina rappresenta un passo importante per il settore sanitario del Cai, assicurando un impegno continuo per la tutela e la sicurezza degli escursionisti e degli alpinisti associati. La sua esperienza contribuirà a rafforzare le attività di prevenzione e assistenza all’interno dell’organizzazione.

Urbino, 23 gennaio 2026 - Il medico urbinate, Paolo Sossai, è stato eletto nuovo presidente nazionale della commissione centrale medica del Ca i, Club alpino italiano. La nomina è stata ratificata oggi dalla Commissione Centrale di indirizzo e controllo di Milano e rappresenta un piccolo record visto che è la prima volta che un presidente della commissione centrale medica del Cai proviene dalle Marche. Il Cai è stato fondato nel 1863 da Quintino Sella come libera associazione per la promozione dell’alpinismo e studio della montagna. Nel 1963 è stato poi riconosciuto come ente pubblico, raccogliendo, oggi, più di 360. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il professor Paolo Sossai eletto nuovo presidente nazionale della commissione medica del Cai

Leggi anche: Chi è Roberto Fico, il neo eletto presidente della Campania: deputato M5s, ex presidente di Commissione Vigilanza Rai e di Camera Deputati

Leggi anche: Chi è Roberto Fico, il neo eletto presidente della Campania: deputato M5s, ex presidente di Commissione Vigilanza Rai e di Camera Deputati

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Il professor Paolo Sossai eletto nuovo presidente nazionale della commissione medica del CAIE' il primo marchigiano nella lunghissima storia dell'ente pubblico e la sua elezione è frutto anche della grande esperienza medica. Il mio obiettivo è diffondere la cultura di come affrontare le eme ... msn.com

Il professor Paolo Sossai Eccellenza d'Italia 2025: per 16 anni è stato primario ad UrbinoUrbino, 15 ottobre 2025 - Eccellenza d’Italia 2025 per aver reso onore al suo ruolo di medico. E’ questo il prestigioso riconoscimento assegnato a Roma al professor Paolo Sossai, originario di Belluno ... ilrestodelcarlino.it

Il romanzo storico scritto dal professor Paolo Cova diventerà a breve un docufilm: «Una storia che merita di essere raccontata» - facebook.com facebook