Durante le festività pasquali, si diffonde la tradizione del Casatiello napoletano, una torta rustica tipica della regione. La ricetta, proposta dallo chef del ristorante stellato situato a Vico Equense, si distingue per gli ingredienti e la preparazione che rappresentano una delle specialità della cucina napoletana. La pietanza viene spesso preparata in occasione della Pasqua come simbolo di questa festività.

Non esiste una sola ricetta, le varianti sono tante perché ogni famiglia ha la sua che si tramanda di generazione in generazione. Simbolo pasquale della buona tavola, perfetto anche per merenda o come protagonista del cestino da picnic, il Casatiello richiede una lunga lavorazione, conviene prepararlo in anticipo, magari iniziando il venerdì. Tra gli ingredienti più tradizionali ci sono il salame, pezzetti di formaggio, come il pecorino romano e il provolone, salsicce e friarielli. La versione del Casatiello che vi proponiamo è quella di Gennaro Esposito, celebre chef della Torre del Saracino, ristorante due stelle Michelin a Vico Equense (Napoli), che da tempo segue anche la cucina del Caruso Nuovo Bistrot del Grand Hotel et de Milan, con il suo executive chef Francesco Potenza. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Ricette di Pasqua: la ricetta del Casatiello napoletano di Gennaro Esposito

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