Antonino Cannavacciuolo svela la sua ricetta del ragù napoletano. Lo chef, noto in tutta Italia anche per il suo ruolo a MasterChef, condivide il segreto dietro uno dei piatti più amati della tradizione partenopea. La sua versione del ragù si distingue per un tocco personale che rende il piatto unico e saporito, attirando l’attenzione di appassionati e chef amatoriali.

Antonino Cannavacciuolo è sicuramente uno degli chef più famosi d’Italia, non solo per la sua grande bravura ma anche per essere uno dei “temibili” giudici di MasterChef, ruolo che sembra calzargli alla perfezione. Originario di Vico Equense ha chiaramente un particolare legame con la cucina partenopea e, quindi, con il ragù napoletano, che prepara in un modo specifico, con tanto di ingrediente segreto. Parliamo di una salsa dal sapore intenso e dal colore rosso scuro, un sugo molto buono, da gustare con la pasta, ma anche su un pezzo di pane, il famoso “cuzzetiello”. Ma come lo prepara chef Cannavacciuolo? La ricetta del ragù napoletano di Antonino Cannavacciuolo, procedimento e ingrediente segreto. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Antonino Cannavacciuolo, la ricetta del suo ragù napoletano: il tocco segreto dello chef

