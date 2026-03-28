Radiato per uso e traffico di sostanze stupefacenti, ha rischiato la vita per una autoemotrasfusione andata male. Da 10 anni gestisce la gelateria Chocoloco a Vignola, in provincia di Modena. In una intervista a La Stampa Riccardo Riccò racconta la nuova vita e dice di essere stato “dopato quando tutti erano dopati” e di essere tornato in bici. La squalifica è a vita, perché lo stop che avrebbe dovuto terminare nel 2025 è diventato perenne perché “sono rimasto coinvolto in un caso di smercio di sostanze dopanti, in cui non c'entravo nulla, e l'ho dimostrato in tribunale, ma la giustizia sportiva mi voleva far fuori definitivamente e l'ha fatto”. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Riccò: "Quasi morto con un'autotrasfusione, mi dopavo quando erano tutti dopati. Ora faccio il gelataio e..."

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