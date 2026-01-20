Uno mi frena davanti gli vado quasi addosso e gli faccio oh oh cogl**ne Così nasce Oh oh cavallo Era il pezzo che mi mancava | Roberto Vecchioni e il segreto di Samarcanda

Roberto Vecchioni ha condiviso in un video diventato virale come è nato il celebre ritornello di “Samarcanda”. Durante un’intervista a “Splendida Cornice”, il cantautore ha spiegato in modo semplice e diretto il momento che ha dato origine a uno dei pezzi più iconici della musica italiana. Questa testimonianza offre uno sguardo autentico sul processo creativo di un artista riconosciuto e apprezzato.

È diventato virale il video in cui il cantautore Roberto Vecchioni, ospite giovedì scorso a “ Splendida Cornice” di Geppi Cucciari, ha raccontato come è nato uno dei ritornelli più famosi della musica italiana. La canzone in questione è “Samarcanda”, brano del 1977, che ha come ritornello: “ Corri cavallo, corri, ti prego fino a Samarcanda io ti guiderò. Non ti fermare, vola, ti prego. Corri come il vento, che mi salverò.Oh oh cavallo, oh, oh cavallo, oh oh cavallo, oh oh, cavallo, oh oh “. In molti si sono chiesti perché l’artista abbia scelto come frase perno proprio “Oh oh cavallo” e la spiegazione è arrivata anche in televisione, oltre che nel libro “ L’orso bianco era nero. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

