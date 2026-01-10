Chi è Can Yaman per tutti il turco in Italia Dalla laurea in legge a quando sbottò con le fan | Non ce la faccio più con lo stalkeraggio o con l’aggressione che deve subire ogni femmina che si associa a me

Can Yaman, noto come “il turco in Italia”, è un attore e modello turco molto popolare nel nostro paese. Laureato in giurisprudenza, ha conquistato il pubblico con le sue interpretazioni e il suo carattere schietto. Nel corso degli anni, ha affrontato anche momenti di tensione, esprimendo pubblicamente la propria stanchezza per le pressioni e l’attenzione mediatica. La sua figura rimane al centro dell’attenzione sia per il talento che per la personalità.

Per tutti è “il turco in Italia”. No, non è Selim, il protagonista dell’opera di Rossini, ma Can Yaman. Nato a Istanbul l’8 novembre 1989, figlio di un avvocato e di una professoressa di lettere, è senza dubbio l’attore turco più famoso nel nostro paese. E non solo. Perché, complice l’avvenenza e il super fisico plasmati da anni di sport (dal calcio alla palestra e le arti marziali, passando per il crossfit e l’equitazione), gli sono bastati meno di dieci anni per abbandonare la carriera da legale (ancora prima di iniziarla) e diventare un idolo del grande pubblico. Per capire bene chi è, tocca partire dall’ultimo clamoroso successo, per molti versi inaspettato, un mese prima della notizia del suo arresto a Istanbul – nell’ambito di una maxi inchiesta per traffico e consumo di droga che coinvolge il jet set turco -, ossia il boom di ascolti del reboot di Sandokan. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

