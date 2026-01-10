Chi è Can Yaman per tutti il turco in Italia Dalla laurea in legge a quando sbottò con le fan | Non ce la faccio più con lo stalkeraggio o con l’aggressione che deve subire ogni femmina che si associa a me

Can Yaman, noto come “il turco in Italia”, è un attore e modello turco molto popolare nel nostro paese. Laureato in giurisprudenza, ha conquistato il pubblico con le sue interpretazioni e il suo carattere schietto. Nel corso degli anni, ha affrontato anche momenti di tensione, esprimendo pubblicamente la propria stanchezza per le pressioni e l’attenzione mediatica. La sua figura rimane al centro dell’attenzione sia per il talento che per la personalità.

Per tutti è "il turco in Italia". No, non è Selim, il protagonista dell'opera di Rossini, ma Can Yaman. Nato a Istanbul l'8 novembre 1989, figlio di un avvocato e di una professoressa di lettere, è senza dubbio l'attore turco più famoso nel nostro paese. E non solo. Perché, complice l'avvenenza e il super fisico plasmati da anni di sport (dal calcio alla palestra e le arti marziali, passando per il crossfit e l'equitazione), gli sono bastati meno di dieci anni per abbandonare la carriera da legale (ancora prima di iniziarla) e diventare un idolo del grande pubblico. Per capire bene chi è, tocca partire dall'ultimo clamoroso successo, per molti versi inaspettato, un mese prima della notizia del suo arresto a Istanbul – nell'ambito di una maxi inchiesta per traffico e consumo di droga che coinvolge il jet set turco -, ossia il boom di ascolti del reboot di Sandokan. «Al momento non vogliamo rilasciare dichiarazioni ufficiali», fanno sapere fonti vicine allo staff di Can Yaman, mentre l'attore turco si trova al centro di una vicenda che ha lasciato tutti senza parole. Nella notte, la polizia di Istanbul ha fatto irruzione in un locale

