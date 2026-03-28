Riccione Terme ha comunicato l'apertura della Stagione Termale prevista per lunedì 30 marzo. La struttura sarà accessibile a residenti e turisti, che potranno usufruire dei trattamenti benessere e termali già dalla fine di marzo. L'apertura anticipata consente di prolungare la durata della stagione rispetto agli anni precedenti.

Riccione Terme annuncia l’apertura della Stagione Termale che si terrà già da lunedì 30 marzo. Residenti e turisti potranno godere dei trattamenti termali per la salute e il benessere in anticipo e più a lungo rispetto alle precedenti stagioni. Ripartono anche le promozioni sugli Abbonamenti al Percorso Termale Sensoriale con fitness in piscina termale. Apprezzatissima è infatti la proposta esclusiva di Riccione Terme che abbina il Benessere e il Relax del Percorso Termale Sensoriale all’attività fisica nelle esclusive piscine termali sulfuree per riconquistare forma fisica, salute e relax di corpo e mente. Novità della stagione 2026 sono l'apertura del reparto inalatorio al primo piano e un’attenzione particolare dedicata ai bambini con nuovi ambienti colorati e giocosi allestiti a loro misura. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

© Riminitoday.it - Riccione Terme apre la Stagione Termale in anticipo

Articoli correlati

Telese Terme: 7 opere PNRR ridisegnano la città termaleL’amministrazione comunale di Telese Terme, guidata dal sindaco Giovanni Caporaso, ha reso pubbliche le linee guida per la chiusura del mandato...

QC Terme apre a Palazzo Berzieri: nuova stagione per SalsomaggioreIl consigliere regionale Massari: "Un percorso lungo e complesso che ora porta lavoro, benessere e opportunità alla città termale" L’apertura di QC...

Una raccolta di contenuti su Riccione Terme

Discussioni sull' argomento RiminiTerme festeggia mezzo secolo di salute e benessere: in occasione dei 50 anni arriva l'Open Day; Riccione: la collaborazione con RTL 102.5; Pasqua e Ponti di Primavera alle Terme dell’Emilia Romagna; Riccione, riapre dopo 4 anni il bar simbolo dell’Abissinia: da Angelini a More.

Riccione Terme apre la stagione termale per PasquaRiccione Terme annuncia l’apertura della Stagione Termale che si terrà già da lunedì 30 marzo. La novità della stagione 2026 è l'apertura del reparto ... chiamamicitta.it

Prepara corpo e mente alla Pasqua con un rituale di benessere alle terme Acqua calda, silenzio e natura: il modo più dolce per ritrovare equilibrio prima delle feste. Chi vorresti al tuo fianco in questa pausa di quiete #roseoeuroterme #ritualedibeness - facebook.com facebook