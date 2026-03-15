A Telese Terme, sette progetti finanziati con risorse del PNRR sono stati presentati per modificare l’assetto della città termale. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Giovanni Caporaso, ha comunicato le linee guida per la conclusione del mandato amministrativo. La documentazione riguarda interventi pianificati e in fase di sviluppo per la riqualificazione del territorio locale.

L’amministrazione comunale di Telese Terme, guidata dal sindaco Giovanni Caporaso, ha reso pubbliche le linee guida per la chiusura del mandato amministrativo. Il bilancio finale evidenzia una città in piena trasformazione, caratterizzata da un’attività edilizia privata in ripresa e da un intenso programma di opere pubbliche finanziate da fondi regionali e nazionali. La gestione iniziata durante l’emergenza sanitaria globale ha permesso all’ente locale di intercettare risorse significative, tra cui finanziamenti legati al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Sette progetti strategici stanno per essere avviati, mirando a riqualificare il tessuto urbano e a potenziare l’offerta turistica della località termale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Telese Terme: 7 opere PNRR ridisegnano la città termale

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