Statale 36 e ingresso a Lecco un' altra mattinata da dimenticare per il traffico

Questa mattina il traffico a Lecco si è bloccato di nuovo. Un incidente sul Terzo Ponte della Statale 36 ha causato lunghe code e disagi alle auto che arrivano in città. La viabilità si è fermata, creando caos tra chi cercava di raggiungere il centro o le zone vicine. La situazione si è aggravata soprattutto lungo le strade di accesso a Lecco, lasciando molti automobilisti in coda per ore.

Un'altra mattinata di passione per la viabilità lecchese. Causa un incidente (non grave) avvenuto sul Terzo Ponte sulla Statale 36, lunghe code e disagi si sono formati sia sulla SS36, sia lungo le arterie limitrofe di accesso in città. Rallentamenti sono stati segnalati fino ad Annone Brianza e.🔗 Leggi su Leccotoday.it

La Statale 36 si è nuovamente congestionata a causa di lavori in corso, causando lunghe code e disagi alla viabilità.

#SS36- traffico || Questa mattina la SS36 si riempie di auto in entrambe le direzioni, con lunghe code tra la Brianza e Lecco.

