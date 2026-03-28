Le autorità hanno avviato un’indagine sulla recente escalation dei prezzi dei carburanti in regione, dopo aver ricevuto segnalazioni di possibili pratiche speculative. La Guardia di finanza ha predisposto controlli sulle attività commerciali coinvolte, concentrandosi su eventuali manovre che potrebbero aver influenzato i rincari. L’attenzione degli investigatori si concentra su eventuali violazioni delle norme sulla concorrenza e sulla trasparenza dei prezzi.

L’iniziativa legale nasce “dall’osservazione di un’ingiustificata impennata dei prezzi dei carburanti”, che sarebbe da collegare “non a reali dinamiche di mercato, ma a strategie finanziarie volte a massimizzare i profitti sfruttando il clima di instabilità geopolitica in Iran e le tensioni nello Stretto di Hormuz”. Abaco Campania (Associazione di Base dei Consumatori) deposita un esposto alla Guardia di Finanza, firmato dal presidente Peppe Ferruzzi. Come spiega una nota, l’obiettivo è denunciare “quelle che ritiene essere gravi manovre speculative ai danni di cittadini e imprese”. Secondo l’analisi dei dati di mercato, prodotta dall’associazione, tra il 27 febbraio e il 9 marzo scorsi il prezzo del petrolio Brent ha subito un incremento anomalo del 65%, passando da 72 dollari a un picco di quasi 120 dollari al barile. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Rialzo prezzi carburante, in Campania esposto a Guardia di finanza: “Manovre speculative”

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