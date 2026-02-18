Revisione auto | cosa succede se l' esito è Ripetere o Sospeso

L’esito “Ripetere” o “Sospeso” della revisione auto si verifica spesso a causa di controlli non conformi o difetti riscontrati. Quando viene segnalato “Ripetere”, bisogna tornare in officina entro 60 giorni, mentre “Sospeso” blocca la circolazione immediatamente. Se si circola comunque, si rischiano multe e sequestro del veicolo. In alcuni casi, i controlli successivi richiedono più tempo e costi aggiuntivi. La legge impone di rispettare le scadenze per evitare sanzioni e problemi alla patente.

Regolare, ripetere o sospeso. Sono i tre esiti possibili della revisione. Solo il primo consente di pagare, ripartire e circolare fino alla scadenza successiva. Gli altri due, invece, cosa significano? In caso di “Ripetere” o “Sospeso”, sarà l’operatore del centro a fornire le indicazioni necessarie. Vale però la pena conoscerne il significato prima di effettuare la revisione, così da sapere a cosa si va incontro ed evitare di presentare l'auto a un centro in condizioni non ottimali. La revisione è uno strumento con cui lo Stato verifica che un'auto o una moto, e più in generale un mezzo abilitato alla circolazione su strade pubbliche, sia efficiente e non rappresenti dunque un pericolo per gli altri. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

