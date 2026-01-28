La legge è chiara: circolare con la revisione auto scaduta può portare a multe salate, alla sospensione della patente e all’impossibilità di assicurare l’auto. Se si viene coinvolti in un incidente, l’assicurazione può rifiutarsi di risarcire i danni, lasciando il conducente alle prese con le conseguenze economiche. Molti automobilisti sottovalutano i rischi di questa scelta, ma le sanzioni sono pesanti e i problemi legali possono durare nel tempo.

La revisione auto è un obbligo di legge, lo strumento attraverso il quale lo Stato - e dunque la collettività - verifica la sussistenza dei criteri minimi di sicurezza del veicolo, nonché il rispetto dei limiti in fatto di emissioni inquinanti. Un’auto che non ha eseguito la revisione nei tempi previsti è potenzialmente un’auto non sicura, e pertanto non può circolare. La prima revisione auto va eseguita dopo 4 anni dalla prima immatricolazione e le successive ogni 2 anni, mentre alcune categorie specifiche come i taxi o gli Ncc devono sottoporsi alla revisione ogni anno. Al di là del rischio per la sicurezza - propria e degli altri - di circolare con un’auto inefficiente, i rischi sono anche di natura economica. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Revisione auto scaduta: cosa si rischia davvero e cosa succede con l’assicurazione

Approfondimenti su Revisione Auto Scaduta

Garlasco, oggi l’incidente probatorio nel caso Stasi: Alberto si presenta in aula sorprendendo tutti.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Revisione scaduta: posso uscire con l'auto per andare a farla

Ultime notizie su Revisione Auto Scaduta

Argomenti discussi: Revisione auto 2026: tutte le informazioni su scadenze, proroghe e sanzioni; Bollo auto 2026: tutte le novità sul pagamento; Automobilisti indisciplinati. Fioccano patenti scadute e auto senza revisione; Tir con rifiuti pericolosi. Senza autorizzazione e con revisione scaduta: sanzioni e tre denunciati.

REVISIONE AUTO SCADUTA: MULTEDalla multa alla sospensione dalla circolazione, fino al rischio di rivalsa dell’assicurazione in caso di incidente: cosa prevede la legge se circoli con la revisione auto scaduta e come funziona il r ... gazzetta.it

Revisione auto: nel 2026 ti costa 9 euro in più (ma se ti dimentichi la multa è di 700€)Tutte le informazioni sulla revisione auto 2026: le scadenze, i controlli, le eventuali proroghe e le sanzioni. fleetmagazine.com

Sai quando fare la revisione auto Prima revisione dopo 4 anni dalla prima immatricolazione (entra il mese dell’immatricolazione) Revisioni successive ogni 2 anni Attenzione: circolare con revisione scaduta comporta multe, ritiro del libretto e sanzi facebook