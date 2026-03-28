In Sicilia, il partito Fratelli d’Italia ha avviato un processo di riorganizzazione che coinvolge i membri locali. La leader del partito ha deciso di intervenire direttamente, mettendo in discussione la posizione di alcuni rappresentanti regionali. Tra questi, due esponenti sono stati messi in discussione e si trovano ora in una situazione di incertezza riguardo al loro ruolo.

. La Sicilia torna al centro del confronto politico nazionale e arriva direttamente all’attenzione di Giorgia Meloni. Dopo settimane segnate da polemiche e vicende giudiziarie che hanno coinvolto esponenti del partito, in Fratelli d’Italia si apre un nuovo passaggio delicato: i casi del presidente dell’Ars Gaetano Galvagno e dell’assessora al Turismo Elvira Amata, entrambi citati in relazione ad attenzioni giudiziarie con possibili ricadute politiche. Il quadro si inserisce in una fase di assestamento della maggioranza dopo la sconfitta al referendum, che ha inciso anche sugli equilibri tra alleati. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Repulisti in Fratelli d’Italia. Stretta di Meloni in Sicilia: Galvagno e Amata in bilico

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