Sicilia Galvagno | Regolamento Ars in discussione alla prossima commissione

Gaetano Galvagno annuncia che il regolamento dell’Assemblea Regionale Siciliana sarà al centro di una discussione nella prossima commissione. Il presidente dell’Ars punta a rendere più agile il Parlamento, cercando di migliorare il modo in cui si prendono le decisioni. La revisione si inserisce in un tentativo di semplificare il funzionamento di un’istituzione spesso criticata per la sua complessità. La proposta si inserisce in un quadro di riforme che potrebbero cambiare il modo di lavorare di Palazzo dei Normanni.

Un Parlamento più Agile: La Revisione del Regolamento Ars nel Contesto della Politica Siciliana. Palermo, 10 febbraio 2026 – L’annuncio del presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana, Gaetano Galvagno, riguardo alla prossima discussione di un nuovo regolamento interno, rappresenta un tentativo di affrontare una problematica annosa: l’efficienza del processo decisionale in un’istituzione complessa come l’Ars. Questa iniziativa non è isolata, ma si inserisce in un contesto più ampio di richieste di modernizzazione e trasparenza che investono le istituzioni pubbliche a tutti i livelli, dalla politica nazionale a quella regionale.🔗 Leggi su Ameve.eu

Galvagno propone una revisione del regolamento dell'Ars, evidenziando come la questione centrale non sia solo il voto segreto, ma anche le modalità di intervento dei deputati tramite dichiarazioni.

L’Assemblea Regionale Siciliana ha aperto la discussione su un nuovo fondo destinato a sostenere le famiglie in difficoltà con le spese di affitto.

