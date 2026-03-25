Un responsabile politico ha commentato le differenze nel trattamento delle questioni giudiziarie, chiedendo alla premier di dimettere anche un assessore in Sicilia accusato di corruzione. La critica si riferisce alle modalità di gestione delle situazioni legali a Roma rispetto alla Sicilia, sottolineando la percezione di un approccio diverso tra le due aree. La richiesta mira a una coerenza nelle decisioni politiche in ambito giudiziario.

Il deputato regionale e leader di Controcorrente: "Schifani? Usato come uno zerbino da Roma" “Giorgia Meloni sa che in Siclia su un suo assessore pende una richiesta di rinvio a giudizio per corruzione? Come mai a Roma usa la verga e in Sicilia la bambagia? Abbia il coraggio di non fare due pesi e due misure e sia consequenziale. Il passo indietro del sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro è un segnale che deve valere pure a livello regionale. Il presidente Schifani usato come uno zerbino da Roma non ha il coraggio di mettere alla porta la Amata perché evidentemente protetta da Fratelli d’Italia. È facile per Schifani stare silenzio ma non è più accettabile. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

© Palermotoday.it - La Vardera: “Meloni usa la verga a Roma e la bambagia in Sicilia, faccia dimettere anche l’assessore Amata"

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