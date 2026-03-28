Repulisti in Fratelli d’Italia Sicilia sotto pressione Meloni accelera la stretta | i casi Galvagno e Amata

Il partito di governo ha avviato una serie di verifiche e provvedimenti riguardanti alcuni esponenti siciliani, in seguito a indagini giudiziarie e contestazioni interne. La leader del partito ha deciso di accelerare le decisioni per affrontare le questioni legate a due rappresentanti regionali coinvolti in procedimenti legali. La situazione ha portato a una mobilitazione politica sulla gestione dei casi in Sicilia.

La Sicilia torna al centro delle tensioni politiche nazionali e finisce direttamente sul tavolo di Giorgia Meloni, che dopo settimane segnate da polemiche e casi giudiziari interni al suo partito si trova ora a gestire un nuovo fronte delicato. I nomi sono quelli del presidente dell’Ars Gaetano Galvagno e dell’assessora al Turismo Elvira Amata, entrambi al centro di attenzioni giudiziarie che rischiano di trasformarsi in un problema politico di primo livello. Un passaggio che arriva mentre la maggioranza prova a riorganizzarsi dopo la sconfitta al referendum, che ha lasciato strascichi evidenti anche negli equilibri tra alleati. In Fratelli d’Italia la linea ufficiale resta quella della prudenza, ma è una prudenza che suona come attesa di decisioni già prese altrove. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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