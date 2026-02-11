La Sicilia accelera sulla destagionalizzazione Amata | In crescita turisti e traffico aereo
La Sicilia continua a spingere sulla destagionalizzazione e registra numeri positivi nel turismo. Secondo Amata, negli ultimi mesi si vede un aumento di turisti e di traffico aereo, segno che la regione sta tornando a essere una meta preferita anche fuori stagione. I dati indicano che questa tendenza si rafforzerà anche nel 2025, consolidando il ruolo della Sicilia tra le principali destinazioni europee.
La Regione alla Bit di Milano. L'assessore ha illustrato risultati, trend e linee di sviluppo: "L'Isola è sempre più sostenibile e competitiva sui mercati internazionali" La Sicilia consolida il proprio posizionamento tra le principali destinazioni turistiche europee, con una crescita dei flussi anche nel 2025 e un progressivo rafforzamento della destagionalizzazione. È quanto emerso dalla conferenza stampa tenuta oggi alla Bit di Milano dall’assessore regionale del Turismo, dello sport e dello spettacolo, Elvira Amata, che ha illustrato risultati, trend e linee di sviluppo del sistema turistico regionale.🔗 Leggi su Palermotoday.it
Sicilia alla BIT 2026, crescita dei flussi turistici e migliora la destagionalizzazioneÈ quanto emerso dalla conferenza stampa tenuta oggi alla BIT di Milano dall'assessore regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, Elvira Amata ... msn.com
Turismo, Sicilia in crescita nel 2025: più arrivi e meno stagionalitàPALERMO – La Sicilia rafforza il proprio ruolo tra le principali destinazioni turistiche europee e accelera sulla destagionalizzazione. È quanto emerso alla Bit di Milano, dove l’assessore regionale ... livesicilia.it
