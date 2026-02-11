La Sicilia accelera sulla destagionalizzazione Amata | In crescita turisti e traffico aereo

La Sicilia continua a spingere sulla destagionalizzazione e registra numeri positivi nel turismo. Secondo Amata, negli ultimi mesi si vede un aumento di turisti e di traffico aereo, segno che la regione sta tornando a essere una meta preferita anche fuori stagione. I dati indicano che questa tendenza si rafforzerà anche nel 2025, consolidando il ruolo della Sicilia tra le principali destinazioni europee.

La Regione alla Bit di Milano. L'assessore ha illustrato risultati, trend e linee di sviluppo: "L'Isola è sempre più sostenibile e competitiva sui mercati internazionali" La Sicilia consolida il proprio posizionamento tra le principali destinazioni turistiche europee, con una crescita dei flussi anche nel 2025 e un progressivo rafforzamento della destagionalizzazione. È quanto emerso dalla conferenza stampa tenuta oggi alla Bit di Milano dall’assessore regionale del Turismo, dello sport e dello spettacolo, Elvira Amata, che ha illustrato risultati, trend e linee di sviluppo del sistema turistico regionale.🔗 Leggi su Palermotoday.it

Approfondimenti su Sicilia accelera

La Sicilia vede un aumento dei visitatori anche fuori stagione.

Un'intercettazione depositata nell’ambito di un’inchiesta sulla sanità siciliana svela una conversazione tra Totò Cuffaro, l’assessora Amata e il manager Caltagirone, coinvolti in un'indagine sul presunto sistema di appalti, nomine e concorsi pubblici.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Sicilia accelera

Argomenti discussi: Lidl Italia accelera sulla regionalità: 110 prodotti locali nei punti vendita siciliani; Lidl Italia accelera sulla regionalità e parte dalla Sicilia; Super ZES Sicilia, dalla Regione 200 milioni per potenziare gli investimenti; Mediterra rileva Open Hub Med: la Sicilia al centro della nuova rotta mediterranea.

Sicilia alla BIT 2026, crescita dei flussi turistici e migliora la destagionalizzazioneÈ quanto emerso dalla conferenza stampa tenuta oggi alla BIT di Milano dall'assessore regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, Elvira Amata ... msn.com

Turismo, Sicilia in crescita nel 2025: più arrivi e meno stagionalitàPALERMO – La Sicilia rafforza il proprio ruolo tra le principali destinazioni turistiche europee e accelera sulla destagionalizzazione. È quanto emerso alla Bit di Milano, dove l’assessore regionale ... livesicilia.it

NotiziarioEolie.it - Regione Sicilia: Tavolo tecnico per Niscemi e del maltempo che ha colpito le coste siciliane... https://www.notiziarioisoleeolie.it/cabina-di-regia-sul-maltempo-la-regione-accelera-operativo-un-presidio-a-niscemi-e-nuovi-tavoli-tecnici-provinci - facebook.com facebook

OSL Pay accelera l’espansione europea, piano di assunzioni in Italia dlvr.it/TQjMtf #Sicilia #LiveSicilia x.com