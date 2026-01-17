Renzi dice al centrosinistra di attaccare Meloni sulla sicurezza | È governo di sciacalli senza soluzioni
Il dibattito sulla sicurezza in Italia continua a suscitare discussioni nel centrosinistra, con Matteo Renzi che critica l’attuale governo. Secondo l’ex leader, il governo sarebbe privo di soluzioni concrete, sfruttando ogni occasione per alimentare tensioni e aumentare la percezione di insicurezza. La polemica riguarda anche le risorse impiegate, come il mantenimento di poliziotti all’estero, considerato inutile. Un tema centrale nel confronto politico attuale, che richiede analisi equilibrate e approfondite.
"È il governo degli sciacalli. Sfruttano tutti i casi di cronaca per aumentare i reati e tengono cinquecento poliziotti in Albania anche se sa che non servono a nulla". Matteo Renzi ha attaccato il governi e indicato la direzione per le prossime elezioni al centrosinistra. Chiamando anche chi "non riesce più a stare in questo Pd". 🔗 Leggi su Fanpage.it
