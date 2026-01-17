Renzi dice al centrosinistra di attaccare Meloni sulla sicurezza | È governo di sciacalli senza soluzioni
"È il governo degli sciacalli. Sfruttano tutti i casi di cronaca per aumentare i reati e tengono cinquecento poliziotti in Albania anche se sa che non servono a nulla". Matteo Renzi ha attaccato il governi e indicato la direzione per le prossime elezioni al centrosinistra. Chiamando anche chi "non riesce più a stare in questo Pd". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Renzi dice che Meloni non andrà al Quirinale per colpa del caso Paragon: “È un’ombra sul suo governo”
Leggi anche: Renzi dice che Meloni non andrà al Quirinale per colpa del caso Paragon: “È un’ombra sul suo governo”
Sicurezza e tasse, le opposizioni all’attacco di Meloni. Renzi: su questi temi può perdere; Sicurezza, Renzi attacca Piantedosi: «Il governo ha fallito. State prendendo in giro gli italiani riempendovi la bocca di slogan.
Conte “Le primarie del centrosinistra non sono l’unico criterio, ma si possono fare” - Così il l eader del M5S, Giuseppe Conte, ospite di “Nessuno escluso”, sul canale Youtube ... msn.com
Renzi “Il governo tira a campare, il centrosinistra si svegli” - E’ uno sguardo mediocre, e porterà il Paese al declino e all’inconsistenza dell’Europa. lagazzettadelmezzogiorno.it
Renzi “Il governo tira a campare, centrosinistra si svegli” - E’ uno sguardo mediocre, e porterà il Paese al declino e all’inconsistenza dell’Europa. lagazzettadelmezzogiorno.it
Botta e risposta a In Onda tra Telese e Renzi: “Lei dice che Maduro è un dittatore, ma se si andasse a prendere Bin Salman, principe ereditario dell’Arabia Saudita, sarebbe legittimo” - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.