Renzi dice al centrosinistra di attaccare Meloni sulla sicurezza | È governo di sciacalli senza soluzioni

"È il governo degli sciacalli. Sfruttano tutti i casi di cronaca per aumentare i reati e tengono cinquecento poliziotti in Albania anche se sa che non servono a nulla". Matteo Renzi ha attaccato il governi e indicato la direzione per le prossime elezioni al centrosinistra. Chiamando anche chi "non riesce più a stare in questo Pd".

Leggi anche: Renzi dice che Meloni non andrà al Quirinale per colpa del caso Paragon: “È un’ombra sul suo governo”

Sicurezza e tasse, le opposizioni all’attacco di Meloni. Renzi: su questi temi può perdere; Sicurezza, Renzi attacca Piantedosi: «Il governo ha fallito. State prendendo in giro gli italiani riempendovi la bocca di slogan.

