Saremo AI | a Sanremo il concorso fra cantanti generati dall' intelligenza artificiale

Il Festival virtuale “Saremo AI” nasce dalla crescente diffusione dell’intelligenza artificiale nel mondo musicale. La causa è l’interesse di artisti digitali come Mariciotta e Luca Void, che già pubblicano i loro brani su Spotify e YouTube. L’evento, organizzato da Wmf-We make future e Loop, mette in competizione canzoni create interamente da algoritmi e software. La gara si svolge con un pubblico pronto a scoprire nuove frontiere dell’arte sonora digitale.

Cosa ci fa l’intelligenza artificiale a Sanremo? Tante cose. Spunta dal testo di Dargen D’Amico che nella sua Ai Ai si domanda come mai “nonostante questo mondo stia entrando in maniera molto forte nelle nostre vite, in Italia non c'è un dibattito sui rischi connessi”. Oppure pronostica il vincitore: Ermal Meta per ChatGpt e Serena Brancale secondo Gemini. Ma l’I.A a Sanremo è anche un Festival alternativo, quello organizzato a Casa Sanremo da Wmf-We make future in collaborazione con Loop: si chiama (con un gioco di parole) “Saremo AI” ed è un vero e proprio concorso fra cantanti (con tanto di fanzine) che, però, sono virtuali, ognuno con una propria identità, un genere musicale definito e un posizionamento che riflette le dinamiche del mercato musicale globale contemporaneo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Luci (contemporanee) a Sanremo. Dall’Intelligenza artificiale a solidarietà e inclusione. E quelle scelte tra male e beneIl 76° Festival di Sanremo si presenta con un’ampia partecipazione di artisti lombardi, tra le regioni più rappresentate insieme a Campania e Lazio.

Intelligenza artificiale e intelligenza emotiva: perché il futuro del lavoro passa dall’equilibrio tra tecnologia e competenze umaneL’evoluzione dell’intelligenza artificiale sta modificando profondamente il mondo del lavoro.

Carlo Conti e la prima serata di Sanremo 2026: «Il video di La Russa su Pucci? Un'osservazione di un libero cittadino, nessuna pressione. Il mio Festival è cristiano e ...Ospiti, scaletta e prime tensioni: Carlo Conti presenta la prima serata di Sanremo 2026, chiarisce sul caso Pucci, sulla presenza di Morgan e cita Pippo Baudo, autore della memorabile frase sui politi ... vanityfair.it

Saremo AI: a Sanremo il concorso fra cantanti generati dall'intelligenza artificialeIl Festival virtuale, organizzato da Wmf-We make future in collaborazione con Loop, mette in gara canzoni e artisti generati da IA: da Mariciotta a Luca Void, i cyber-cantanti stanno già pubblicando i ... gazzetta.it

