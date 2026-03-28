relax hi tech

L'uso di dispositivi tecnologici per il relax personale sta crescendo, con prodotti come mascherine per occhi dotate di funzioni innovative. Questi strumenti combinano tecnologie avanzate e pratiche di benessere, offrendo esperienze di rilassamento personalizzate. La diffusione di tali dispositivi si accompagna a un aumento dell’interesse verso metodi di riequilibrio mentale e fisico attraverso soluzioni high-tech.

Questo articolo è pubblicato sul numero 14 di Vanity Fair in edicola fino al 31 marzo 2026 1. Ritrovare il ritmo «Il cervello la sera si aspetta una luce calda: quella chiara fa credere al sistema circadiano di essere in pieno giorno». Per ritrovare l’equilibrio sonno-veglia Murray suggerisce le lampade per la terapia della luce, mezz’ora ogni mattina. Per la pelle ottimi gli 8 minuti con Shark CryoGlow (€ 349,99), maschera casalinga con tre modalità Led e sistema di raffreddamento per ogni pelle e fototipo. 2. Gradi concilianti «Il corpo ha bisogno di abbassare la temperatura per produrre melatonina. In camera da letto, infatti, dovrebbero esserci tra i 15 e i 19 gradi». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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