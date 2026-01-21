Tech Europe Foundation de Angelis | ‘con Bocconi e Politecnico siamo la piattaforma del deep tech’

La Tech Europe Foundation, attraverso il riconoscimento di poli come B4i e PoliHub, rafforza il ruolo di Università Bocconi e Politecnico di Milano come hub di innovazione deep tech a livello europeo. Questa iniziativa mira a favorire la collaborazione tra istituzioni accademiche e il settore tecnologico, contribuendo allo sviluppo di una piattaforma di ricerca e innovazione di portata continentale.

(Adnkronos) – Con il conferimento in Tech Europe Foundation dei rispettivi poli innovativi (B4i e PoliHub) Università Bocconi e Politecnico di Milano compiono un passo decisivo verso la costruzione di una piattaforma di innovazione di scala europea. L’operazione rafforza l’impegno dei due atenei nel deep tech e porta sotto un’unica infrastruttura l’intera filiera dell’innovazione: dalla.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

