Un'inchiesta della Bbc ha rivelato che Andrea Mountbatten-Windsor ha venduto una villa a un oligarca, finanziato con fondi di Enviro Pacific Investments, coinvolta in casi di corruzione. La vicenda solleva interrogativi sulla trasparenza delle transazioni immobiliari e sul ruolo di figure pubbliche in contesti controversi. Questa situazione evidenzia l’importanza di approfondire le connessioni tra investimenti e pratiche illecite nel settore immobiliare internazionale.

Un’indagine dell’emittente britannica Bbc ha scoperto che Andrea Mountbatten-Windsor ha venduto la sua villa per milioni di sterline a un oligarca che lo ha pagato con soldi da fondi provenienti dalla società Enviro Pacific Investments, implicata in casi di corruzione criminale. Il miliardario kazako Timur Kulibayev ha raccontato alla Bbc, tramite i suoi avvocati, di aver utilizzato un prestito concesso dalla Enviro Pacific Investments per acquistare l’ex villa di Andrea. L’oligarca ha acquistato Sunninghill Park nel Berkshire dall’allora principe per 15 milioni di sterline, con l’aiuto dei fondi di Enviro Pacific. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Regno Unito, Bbc: “Andrea ha venduto una villa a un oligarca legato a corruzione”

Leggi anche: Regno Unito: Bbc, diversi accoltellati su treno nel Cambridgeshire, due arresti

Leggi anche: Regno Unito, si dimettono i vertici della Bbc: la decisione dopo le pressioni di Trump e Israele

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Il governo ha coperto i Windsor e Andrea. Scoppia la protesta contro il Re; Regina Camilla, l'aggressione subita da ragazza: «Ero in treno e stavo leggendo, un uomo ha provato a violentarmi».

Regno Unito, lo scandalo di Andrea dilaga e infanga ex moglie e figlie - Dilaga senza più freni la tempesta di fango alimentata dalle rivelazioni sugli scandali che per anni hanno coinvolto Andrea Mountbatten- unionesarda.it

Regno Unito: il principe Andrea rinuncia ai titoli reali per le accuse legate a Epstein - Il principe Andrea ha rinuncia al suo titolo reale di Duca di York e ad altri onori dopo che la sua amicizia con il molestatore sessuale Jeffrey Epstein è tornata alla ribalta. it.euronews.com

Regno Unito, media: Andrea escluso dagli eventi di Natale coi Windsor - Il principe Andrea non parteciperà agli eventi previsti per il Natale con i Windsor, dopo il nuovo scandalo che ha colpito il fratello di re Carlo III. ansa.it

Il Regno Unito da uno stop alla promozione del cibo spazzatura per i più piccoli - facebook.com facebook

“Times”: il Regno Unito invierà meno di 7.500 militari in Ucraina x.com