Nel Regno Unito i Verdi hanno ottenuto una vittoria nelle elezioni suppletive a Manchester, nel seggio di Gordon & Denton. Il Partito Laburista ha subito una sconfitta significativa nel seggio, mentre il Primo Ministro Keir Starmer si trova in una posizione sempre più difficile. Questi risultati evidenziano una battuta d’arresto per il partito di governo nelle recenti consultazioni elettorali.

Il partito del Primo ministro britannico arriva solo terzo nelle elezioni suppletive. Nell’ex fortino dei Labour vincono i Verdi, seguiti dal Reform UK di Farage. Per Starmer la situazione è sempre più critica. Nel Regno Unito si è consumata l’ennesima batosta elettorale per il Primo ministro Keir Starmer. Il suo Labour ha infatti perso malamente le elezioni suppletive del seggio di Gordon & Denton, nella zona di Manchester. A trionfare sono stati i Verdi, con il Reform UK di Nigel Farage che si è posizionato secondo proprio davanti al partito laburista. Il voto suppletivo si è reso necessario per via delle dimissioni di Andrew Gwynne, il deputato laburista che aveva tenuto il seggio di Gorton and Denton sin dalle elezioni generali del luglio 2024, quando aveva conquistato oltre il 50% dei voti con una maggioranza di ben 13. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Regno Unito: i verdi vincono le elezioni suppletive a Manchester, Starmer è sempre più a rischio

Leggi anche: Regno Unito, Verdi vincono elezioni suppletive e strappano seggio al Labour: batosta per Starmer

Leggi anche: Elezioni suppletive in Uk: cade il “muro rosso” a Manchester, vincono i Verdi. Batosta per i laburisti, il premier Starmer in crisi

Una selezione di contenuti sullo stesso tema.

Temi più discussi: Disfatta per Starmer all'elezione di Manchester: ora il premier inglese rischia la poltrona; Regno Unito, clamorosa sconfitta dei Laburisti in una roccaforte rossa, vincono i Verdi. Starmer ora traballa; Un’elezione piccola ma non proprio, nel Regno Unito; Regno Unito: Starmer in crisi dopo la vittoria dei Verdi a Gorton and Denton.

Regno Unito: i verdi vincono le elezioni suppletive a Manchester, Starmer è sempre più a rischioIl partito del Primo ministro britannico arriva solo terzo nelle elezioni suppletive. Nell'ex fortino dei Labour vincono i Verdi, seguiti dal Reform UK di Farage. Per Starmer la situazione è sempre pi ... panorama.it

Regno Unito, come Zack Polanski ha trasformato i Verdi in una formazione eco-populista che raccoglie consensiLa vittoria dei Verdi a Gorton and Denton segna un momento storico per il partito guidato da Zack Polanski. Gli ambientalisti puntano sull'eco-populismo ... ilfattoquotidiano.it

Regno Unito, Verdi vincono elezioni suppletive e strappano seggio al Labour: batosta per Starmer. #lapresse #esteri #Starmer Leggi la notizia : https://www.lapresse.it/esteri/2026/02/27/regno-unito-verdi-vincono-elezioni-suppletive-e-strappano-seggio-al-lab - facebook.com facebook

Regno Unito, disfatta per Starmer all'elezione di Manchester: ora il premier rischia la poltrona x.com