Campania | addio al piano di rientro sanitario dopo 19 anni di commissariamento

Il Ministero della Salute ha ufficialmente approvato l’uscita della regione campania dal piano di rientro sanitario, concluso dopo 19 anni di commissariamento. Con questa decisione, sono previste nuove assunzioni di personale e investimenti nel settore sanitario. La regione non è più soggetta alle restrizioni imposte dal piano, che ha accompagnato il sistema sanitario locale per quasi due decenni.

Campania: il Ministero della Salute approva l'uscita dal piano di rientro sanitario. Dopo 19 anni termina il commissariamento: via a nuove assunzioni e investimenti. La Campania volta ufficialmente pagina: il Ministero della Salute ha decretato lo stop al piano di rientro dal debito sanitario, una condizione che vincolava la gestione della salute regionale da quasi due decenni. La decisione è giunta al termine di un vertice tecnico con il Ministero dell'Economia e delle Finanze (Mef), durante il quale sono stati promossi a pieni voti i progressi compiuti dall'amministrazione locale. Il superamento di questa fase critica segna il ritorno alla gestione ordinaria, restituendo all'ente pieni poteri di programmazione e spesa. 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Campania: addio al piano di rientro sanitario dopo 19 anni di commissariamento Articoli correlati Sanità, dopo 19 anni la Campania esce dal piano di rientro. Fico: “Risultato importante”Dopo 19 anni la sanità campana esce dal piano di rientro e torna alla gestione ordinaria. Sanità, la Campania esce dal piano di rientro dopo 19 anni: ok del ministero della SaluteLa Campania è uscita dal disavanzo nel settore sanità dopo il deficit iniziato nel 2007. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Campania addio al piano di rientro... Temi più discussi: Addio a Gaspare Russo: l'ex presidente della Regione Campania morto a 98 anni; Addio a Gaspare Russo, punta della DC ed ex presidente della Regione Campania; Epatite A, allarme anche a Latina, nuovi casi dopo i contagi a Napoli; Epatite Napoli e provincia: dal Prefetto circolare a sindaci su misure di prevenzione. Svolta per la sanità in Campania: addio al Piano di rientroLa Campania esce dal Piano di rientro sanitario. Il Presidente Roberto Fico annuncia il ritorno alla gestione ordinaria: previsti nuovi investimenti e assunzioni. infocilento.it Ministero Salute, la Campania esce dal piano di rientro dal debitoIl Ministero della Salute ha accolto la richiesta di uscita dal piano di rientro della Regione Campania. (ANSA) ... ansa.it "Un ritardo ingiustificato, che nulla aveva a che vedere con i dati e con i risultati raggiunti dalla Campania. L’uscita di oggi dimostra, ancora una volta, che avevamo ragione" - facebook.com facebook INPS: selezioni pubbliche per 19 medici, lavoro in Campania, Marche e Molise. Bandi Info e requisiti nel primo commento x.com