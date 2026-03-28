Durante un intervento televisivo, un esponente ha commentato il risultato del referendum, affermando che il voto negativo dei giovani deriva dal fatto che la destra politica mostra ostilità verso la diversità. Ha aggiunto che i giovani si sentono lontani dalla leader di un partito di centrodestra. Ha anche ricordato che molti di loro sono cresciuti ascoltando figure pubbliche come Greta Thunberg e Papa Francesco, che invitavano a protestare per il pianeta.

“Questi ragazzi sono cresciuti con Greta Thunberg e con Papa Francesco che gli diceva di fare chiasso per il pianeta”. Così Tomaso Montanari, rettore dell’Università per Stranieri di Siena, descrive la generazione che ha contribuito in modo decisivo alla vittoria del No al referendum sulla giustizia. Ospite di Lilli Gruber, a Otto e mezzo (La7), Montanari ha tracciato un netto spartiacque tra la destra al governo e i giovani italiani. Secondo il rettore, Giorgia Meloni non solo ha stigmatizzato i giovani per essere scesi in piazza contro il genocidio a Gaza, ma “ha fatto di peggio”: ha provato a impedire in parte il voto ai fuorisede, misura che ha scatenato l’indignazione sui social dei diretti interessati. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Referendum, Montanari a La7: “Il No dei giovani? La destra trasuda odio per la diversità, i ragazzi si sentono anni luce lontani da Meloni”

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