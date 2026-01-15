Durante una recente intervista a La7, Montanari ha criticato la posizione di Giorgia Meloni, accusandola di essere schierata con forze oscure e definendola parte di un'“Internazionale nera”, paragonandola agli anni ’20. Le sue parole hanno suscitato discussioni sul ruolo politico e sulle alleanze della leader di Fratelli d’Italia, evidenziando un giudizio fortemente critico nei confronti delle scelte dell’attuale governo.

“Da che parte sta Giorgia Meloni? Che dubbio ci può essere, sta con questa manica di mostri. Sembra l’Asse 2.0 “. Così a Otto e mezzo (La7) Tomaso Montanari, rettore dell’Università per stranieri di Siena, commenta il video di endorsement dell’ultradestra internazionale per il presidente ungherese Orban in vista delle elezioni parlamentari ungheresi del 12 aprile 2026. Si tratta di un video promozionaleelettorale pubblicato da Orbán (e dalla sua formazione Fidesz) sui social, una sorta di “spot corale” di circa 2 minuti in cui vari leader internazionali di estrema destra esprimono supporto al premier ungherese e ai suoi valori politici. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Montanari a La7: “Meloni sta con una manica di mostri. C’è un’Internazionale nera, proprio come negli anni ’20”

Leggi anche: Francesca Albanese a La7: “Governo Meloni ha aiutato il popolo di Gaza? Pura fandonia. Ha violato il diritto internazionale”

Leggi anche: Luigi Rivolta, 20 anni e una startup venduta negli USA: “Per costruire non servono fondi”

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Proteste in Iran, Montanari: Fossi iraniano sarei in galera e i miei figli in piazza a protestare; Groenlandia contesa tra Trump e l’Europa: quale sarà il futuro dell’isola? Il racconto; Sangiuliano contro Montanari e Formigli: “Voi comunisti inneggiavate a Pol Pot”. Bagarre in studio; Caracciolo sul possibile attacco di Trump all’Iran: “Non vuole il cambio di regime, ma sottrarre risorse alla Cina”.

Caracciolo smentisce Montanari: “Meloni vicina alla tradizione neofascista, ma non sta abbattendo la Costituzione” - Caracciolo smentisce Montanari: Meloni vicina al neofascismo, ma non sta abbattendo la Costituzione, sottolineando differenza tra ideologia e politica. la7.it