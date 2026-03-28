Recuperata 49 anni dopo il furto la Madonna con il Bambino in mostra a Monselice

Una scultura del XV secolo raffigurante la Madonna con il Bambino, rubata circa 49 anni fa, è stata recuperata e sarà esposta al pubblico fino alla primavera del 2027 nel salone del piano nobile dell’ala di Ca’ Marcello nel Castello di Monselice. Il recupero è stato possibile grazie alle indagini condotte dal Nucleo carabinieri Tutela Patrimonio Culturale di Venezia.

Resterà esposta al pubblico fino alla primavera del 2027, nel salone del piano nobile dell’ala di Ca’ Marcello del Castello di Monselice, la Madonna con il Bambino, scultura del XV secolo recuperata recentemente grazie alle indagini del Nucleo carabinieri Tutela Patrimonio Culturale di Venezia, dopo il furto avvenuto quasi cinquant’anni fa. L’opera, rinvenuta a Zogno, in provincia di Bergamo, apparteneva alle raccolte d’arte riunite da Vittorio Cini al Castello di Monselice. La presentazione della scultura è avvenuta ieri, 27 marzo, segnando un momento significativo per la tutela e la valorizzazione del patrimonio artistico regionale. Grazie... 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - Recuperata 49 anni dopo il furto la Madonna con il Bambino in mostra a Monselice Articoli correlati ‘Madonna con bambino’ rubata nel 1977 e ritrovata dopo 49 anni grazie all’Intelligenza artificialeLa statua lignea di una Madonna con bambino era stata rubata il 10 marzo 1977 dal castello di Monselice nel Padovano. Leggi anche: Statua rubata nel 1977 ritrovata a Zogno: recuperata una «Madonna con Bambino» del XIV secolo - Video Tutti gli aggiornamenti su Recuperata 49 anni dopo il furto la... Discussioni sull' argomento Paolo va a riposare e non si sveglia più: Padre straordinario di 4 bambini. Stroncato da un malore a 49 anni; Mantova: madre e figlia salvate dai vigili del fuoco dopo che l’auto finisce in bilico su un canale; Va a riposare dopo pranzo e muore. Filottrano piange Paolo Accorroni. Intervento coordinato tra pattuglie e monitoraggio a distanza: recuperata la refurtiva e denunciati i responsabili - facebook.com facebook Domenica 29 marzo sarà svelata: è stata recuperata nei colori originali e dotata di luci a led. Possamai: «Avrà un senso storico» Karl Zilliken x.com