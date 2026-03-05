Una statua rubata nel 1977 dal Castello di Monselice è stata ritrovata a Zogno. Si tratta di una «Madonna con Bambino» del XIV secolo, recuperata dai Carabinieri del Nucleo tutela patrimonio culturale. L’opera lignea è stata individuata grazie all’uso di nuove tecnologie e intelligenza artificiale, che hanno permesso di rintracciarla dopo quasi cinquant’anni.

IL RITROVAMENTO. L’opera lignea, trafugata quasi cinquant’anni fa dal Castello di Monselice, è stata individuata dai Carabinieri del Nucleo tutela patrimonio culturale grazie a nuove tecnologie e all’intelligenza artificiale. Una preziosa statua lignea raffigurante una Madonna con Bambino del XIV secolo, rubata nel 1977 dal Castello di Monselice (Padova), è stata recuperata dai Carabinieri del Nucleo per la tutela del patrimonio culturale di Venezia a Zogno. L’operazione è stata condotta in collaborazione con i militari del Nucleo Tpc di Monza e sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Bergamo. Il furto dell’opera risale al 10 marzo 1977. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Statua rubata nel 1977 ritrovata a Zogno: recuperata una «Madonna con Bambino» del XIV secolo - Video

Rubata cinquant’anni fa in un castello veneto, ritrovata a Zogno una Madonna con Bambino della scuola seneseLa scultura in legno, databile al Trecento, era stata trafugata nel 1977 a Monselice nel Padovano.

Realizzata nel 1300, rubata nel 1977, una statua preziosa è stata ritrovata a Bergamo grazie (anche) alla IABergamo, 5 marzo 2026 – Un altro colpo dei Monuments Men, cioè i carabinieri del Nucleo per la tutela del patrimonio culturale.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Statua rubata.

Temi più discussi: A quasi 50 anni dal furto sarà riconsegnata alla Fondazione Cini una Madonna con Bambino trecentesca; Recuperata statua lignea del XIV secolo dai carabinieri: era stata rubata a Monselice nel 1977; Gioielli rubati, dissequestrato oro per 400mila euro. L'appello: Chi ha subito furti, rapine o truffe è invitato a visionare il sito...; Medioevo, le ricette dei veneti in un manoscritto inedito diventano un libro.

Statua rubata nel 1977 ritrovata a Zogno: recuperata una «Madonna con Bambino» del XIV secolo - VideoIL RITROVAMENTO. L’opera lignea, trafugata quasi cinquant’anni fa dal Castello di Monselice, è stata individuata dai Carabinieri del Nucleo tutela patrimonio culturale grazie a nuove tecnologie e ... ecodibergamo.it

Restituita alla Fondazione Cini di Venezia una statua rubata 49 anni fa a MonseliceUn ritrovamento resto possibile grazie alle moderne tecnologie e all'analisi dei dati fatta dall'intelligenza artificiale ... rainews.it

UNA STATUA RUBATA 49 ANNI FA AL CASTELLO DI MONSELICE, IN PROVINCIA DI PADOVA, È STATA RITROVATA IN x.com

Statua rubata nel 1977 dal Castello Cini ritrovata a Bergamo attraverso l'intelligenza artificiale in un catalogo scientifico - facebook.com facebook