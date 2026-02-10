Il Marciatore la vera storia di Abdon Pamich in un film tv stasera su Rai 1

Questa sera su Rai 1 va in onda il film tv dedicato a Abdon Pamich, il marciatore che ha segnato la storia dello sport italiano. Il campione, oggi 92enne, ha partecipato attivamente alla realizzazione del film, raccontando pezzi della sua vita e delle sue vittorie. La pellicola ripercorre le tappe principali della sua carriera, dai successi olimpici alle sfide personali, offrendo allo spettatore un’immagine autentica di un grande atleta che ha scritto pagine importanti nel mondo della marcia.

Stasera, martedì 10 febbraio, in occasione del Giorno del Ricordo, istituito nel 2004 per ricordare i massacri delle foibe e l'esodo giuliano dalmata, Rai 1 ha deciso di proporre in prima visione Il Marciatore - La vera storia di Abdon Pamich, il film tv diretto da Alessandro Casale che ripercorre, dall'infanzia ai tanti record messi a segno nel corso della sua lunga carriera, la storia del campione olimpionico ed europeo Abdon Pamich, marciatore re a Tokyo 1964. 92 anni compiuti lo scorso ottobre, Abdon Pamich è stato coinvolto direttamente nel film che racconta la sua storia, tratto dalla biografia Memorie di un marciatore da lui pubblicata nel 2016: è proprio Abdon ad aprire il film nei luoghi della sua infanzia e condurre gli spettatori in un viaggio nel tempo indietro di oltre 80 anni.

