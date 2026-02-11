one life la vera storia di sir nicholas winton in un film stasera su rai 1

Questa sera su Rai 1 va in onda il film “One life”, la storia vera di Sir Nicholas Winton. Un agente di cambio britannico ha rischiato tutto per mettere in salvo quasi 700 bambini ebrei dalla Germania nazista. La sua azione coraggiosa ha salvato molte vite e ora il film la racconta al pubblico.

Questa sera, mercoledì 11 febbraio, la programmazione di Rai 1 si accende con una prima visione di straordinaria intensità emotiva: va in onda One Life, la pellicola diretta da James Hawes che celebra l’eroismo silenzioso e commovente di Sir Nicholas Winton, che riuscì a condurre fuori dalla Cecoslovacchia 669 bambini ebrei prima dell'inizio della Seconda Guerra Mondiale. Sir Nicholas, interpretato da un magistrale Anthony Hopkins, è scomparso nel 2015 e viene definito dalla stampa inglese "lo Schindler britannico", con riferimento a Oskar Schindler (1908-1974), un imprenditore tedesco e membro del partito nazista che ha salvato oltre 1. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Approfondimenti su Sir Nicholas Winton

