La magistratura si dice stanca dei reati tributari e chiede al legislatore di fare una scelta chiara. Secondo quanto riferito, le norme attualmente in vigore sono contraddittorie e gli accertamenti portati in tribunale spesso non hanno valore. Da oltre vent'anni, si sostiene, non si prende una decisione definitiva per semplificare e chiarire la materia.

Ad Avellino un procuratore dice quello che tutti sanno e nessuno scrive: le norme non funzionano, i processi si perdono, l'evasione prospera AVELLINO – Norme che si contraddicono, accertamenti che valgono zero in aula e un legislatore che da vent'anni finge di non dover scegliere. Lo ha detto chiaro il Procuratore facente funzioni di Avellino, Francesco Raffaele, davanti a magistrati, avvocati e militari riuniti nell'Aula Livatino del Palazzo di Giustizia. Il convegno sugli illeciti tributari lo ha organizzato la Scuola Forense del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, su spinta dell'avvocato e docente Raffaele Tecce. Qualcuno, finalmente, ha alzato la voce. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

© Avellinotoday.it - Reati tributari, la magistratura è stanca: «Basta, il legislatore scelga»

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