La Guardia di Finanza di Solopaca ha sequestrato oltre 188 mila euro a due imprenditori di Benevento. Gli investigatori hanno scoperto che avevano emesso false fatture e percepito crediti d’imposta in modo illegale nel settore delle costruzioni. I due soggetti sono ancora presunti innocenti e aspettano di essere giudicati.

Indagini della Guardia di Finanza di Solopaca rilevano emissione di false fatture e percezione indebita di crediti d’imposta nel settore edilizio; i soggetti restano presunti innocenti fino a sentenza definitiva. In data odierna, militari della Tenenza della Guardia di Finanza di Solopaca hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta e per equivalente del profitto illecito di reati tributari e di truffa aggravata ai danni dello Stato, emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale Ordinario di Benevento, in parziale accoglimento delle richieste della Procura della Repubblica di Benevento, nei confronti di due imprenditori, amministratori di società operanti nel settore dell’edilizia e con sede in Telese Terme, ritenuti gravemente indiziati di alcuni dei delitti tributari e di truffa oggetto del procedimento. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Benevento: sequestrato oltre 188mila euro a due imprenditori per reati tributari e truffa allo Stato

Approfondimenti su Benevento Sequestro

La Guardia di Finanza ha sequestrato oltre 188mila euro a due imprenditori del Sannio.

La Guardia di Finanza di Solopaca ha sequestrato due società di Telese Terme, accusate di reati tributari e truffa aggravata.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Benevento Sequestro

Argomenti discussi: Fatture false e truffa sui bonus edilizi: oltre 188mila euro di sequestri a Telese Terme; Fatture false e crediti d’imposta indebiti | sequestri per oltre 188mila euro a due imprenditori del Sannio.

Oltre 400 peluche Labubu contraffatti a BeneventoLe Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Benevento hanno sequestrato di oltre 400 peluche contraffatti, conosciuti come Labubu. I Finanzieri della Sezione Mobile del Nucleo di Polizia Economico – ... rainews.it

L’ex cinema Diana in via Condotto è stato sequestrato dalla Procura di Benevento dopo un’indagine. Secondo gli inquirenti, i lavori sarebbero stati eseguiti senza le autorizzazioni necessarie e con violazioni della normativa antisismica, senza mettere in si - facebook.com facebook