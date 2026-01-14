Racing Santander-Barcellona giovedì 15 gennaio 2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici Los Montañeses sognano una notte magica
Il match tra Racing Santander e Barcellona, in programma giovedì 15 gennaio 2026 alle ore 21:00, rappresenta un’ottima occasione per analizzare formazioni, quote e pronostici. I Montañeses desiderano ripetere l’impresa contro i blaugrana, favoriti dal successo in Supercopa e dal primato in Segunda Division. Un incontro che promette interesse per appassionati e scommettitori, con la squadra di casa determinata a sorprendere in questa fase della Copa del Rey.
Il Barcellona, fresco trionfatore in Supercopa, giovedì notte sarà impegnato negli ottavi di Copa del Rey, trofeo che detiene: per approdare ai quarti dovrà eliminare il Racing Santander, squadra che è al comando della Segunda Division. Los Montañeses, nello scorso turno, hanno eliminato addirittura il Villarreal: la gente cantabra sogna una notta magica ma ovviamente . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Leggi anche: Celta Vigo-Barcellona (domenica 09 novembre 2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Balaidos sogna una notte magica
Leggi anche: Siviglia-Celta Vigo (lunedì 12 gennaio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. I galiziani sognano il colpaccio
Il Barcellona mette le mani su un nuovo talento: fatta per Pablo Torre del Racing Santander - Pablo Torre sarà un giocatore blaugrana: l'ingaggio del 18enne centrocampista del Racing Santander (sei gol e sei assist in ... tuttomercatoweb.com
PIANETA SEGUNDA: ARRIBA(S) SERGIO ! Mentre in Segunda l'attacco atomico del Racing Santander (45 reti) è sulla bocca di tutti, nemmeno l'Almeria (38) scherza in quanto a bocche di fuoco. In testa alla classifica cannonieri, infatti, troviamo il duo del - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.