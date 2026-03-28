Rapine a coetanei in città a casa 25 martelletti frangi-vetro | denunciato un 17enne

Nella giornata di venerdì 27 marzo 2026, la Polizia di Bergamo ha denunciato un ragazzo di 17 anni per una serie di rapine commesse ai danni di coetanei in città. Durante l'operazione sono stati trovati e sequestrati 25 martelletti frangi-vetro, oggetti utilizzati per minacciare le vittime. L'indagine ha portato all'identificazione del giovane, già noto alle forze dell'ordine, e alla sua contestazione delle accuse.

La Polizia di Stato di Bergamo, nella giornata di venerdì 27 marzo 2026, ha eseguito una perquisizione domiciliare finalizzata alla ricerca di armi e refurtiva nell’abitazione di un minorenne italiano di 17 anni, pluripregiudicato e residente in città, ritenuto responsabile di diversi episodi di rapina aggravata ai danni di coetanei. L’attività è scaturita da un’indagine condotta dagli agenti della Squadra Mobile, coordinata dalla Procura della Repubblica, avviata a seguito di un recente episodio di rapina commesso nel centro cittadino ai danni di alcuni minorenni. In tale circostanza, l’autore si era avvalso della forza intimidatrice derivante dal possesso di armi, nello specifico coltelli. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Articoli correlati Devasta una carrozza del treno con il martello frangi vetro, denunciato dalla PolferPistoia, 14 marzo 2026 - Ha devastato una carrozza di un treno regionale utilizzando il martello frangi vetro in dotazione al convoglio, mandando in... Volterra, giovane denunciato per aver minacciato coetanei con un coccio di vetroVolterra, 16 marzo 2026 – Nel pomeriggio dello scorso 13 marzo, i carabinieri della compagnia di Volterra hanno condotto un servizio di controllo... Tutti gli aggiornamenti su Rapine a coetanei in città a casa 25... Temi più discussi: Rapina nei confronti di un coetaneo: eseguita dalla Polizia di Stato misura cautelare dei confronti di due 15enne; Tentano di rapinare dei coetanei in centro a Padova: denunciati tre giovani; Agente di Polizia libero dal servizio individua due autori di una rapina ai danni di un coetaneo; Monopattino rubato in una rapina, ma il gps rintraccia il mezzo: uomo denunciato per ricettazione. PADOVA | TRE GIOVANI BLOCCATI DOPO UNA TENTATA RAPINA A QUATTRO COETANEI21/03/2026 PADOVA – Quattro ragazzi minacciati, spinti contro una vetrina e uno colpito con un pugno in pieno centro a Padova. Le Volanti hanno subito bloccato tre giovani aggressori, tra cui un minor ... antennatre.medianordest.it Modena, minacciano un coetaneo col coltello allo sterno per 3 euro: arrestati due 15enniDue 15enni sono stati sottoposti a misura cautelare a Modena per rapina aggravata ai danni di un coetaneo dopo l'orario scolastico. virgilio.it “Le strade mi fanno paura. Sono piene di scippi e rapine”. Sono le parole di Annalisa Durante, contenute nei suoi diari. Parole profetiche, purtroppo. È il 27 marzo di 22 anni fa. A Napoli, quartiere Forcella, una sparatoria fra clan. Esattamente nel cuore della cit x.com POTENZA: PROCESSO ALLA BANDA DELLE RAPINE Indagini partite da una rapina del 2023. Sono tutti pugliesi e accusati di numerosi colpi tra Melfi, Avigliano e Spinazzola - facebook.com facebook