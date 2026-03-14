Devasta una carrozza del treno con il martello frangi vetro denunciato dalla Polfer

Un uomo è stato denunciato dalla Polfer a Pistoia dopo aver danneggiato una carrozza di un treno regionale. Con un martello frangi vetro, ha rotto telecamere di sicurezza e finestrini all’interno del convoglio. L’episodio è avvenuto il 14 marzo 2026, e le forze dell’ordine hanno preso in custodia l’individuo coinvolto.

Pistoia, 14 marzo 2026 - Ha devastato una carrozza di un treno regionale utilizzando il martello frangi vetro in dotazione al convoglio, mandando in frantumi telecamere di sicurezza e finestrini. Per questo gli agenti della polizia ferroviaria di Pistoia hanno denunciato in stato di libertà un uomo, straniero, ritenuto responsabile del danneggiamento avvenuto lo scorso febbraio a bordo del treno regionale 34087 diretto a Firenze. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’uomo si sarebbe impossessato del martello di emergenza presente nella carrozza e avrebbe iniziato a colpire sistematicamente le telecamere interne e i cristalli dei finestrini. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Devasta una carrozza del treno con il martello frangi vetro, denunciato dalla Polfer Articoli correlati Truffa un’anziana per 35mila euro e scappa in treno. Presa dalla Polfer di FirenzeFirenze, 15 gennaio 2026 – Un colpo da 35 mila euro ai danni di un’anziana ultra novantenne è stato sventato sul filo dei binari: una giovane... Leggi anche: Deruba fotografo in treno. Attrezzatura recuperata. Individuato dalla Polfer un clandestino di nazionalità algerina