Rapina a mano armata malvivente solitario prende di mira la farmacia comunale

Una rapina a mano armata si è verificata ieri sera a Trepuzzi. Intorno alle 19,30, un uomo ha fatto irruzione nella farmacia comunale di via Surbo, minacciando i presenti con un'arma. Il malvivente, da solo, ha portato via alcuni soldi prima di scappare. La polizia sta indagando per rintracciare l’autore del colpo.

È successo attorno alle 19,30 di ieri a Trepuzzi, in via Surbo. Un soggetto con volto coperto e armato di pistola si è fatto consegnare l'incasso del momento, di circa 400 euro, per poi subito fuggire TREPUZZI – Momenti di paura intorno alle 19,30 di ieri a Trepuzzi, dove un malvivente solitario ha preso d’assalto la farmacia comunale di via Surbo. L’episodio, avvenuto in pochi minuti, ha scosso la tranquillità della zona, costringendo il personale in servizio a consegnare l’incasso sotto la minaccia di un’arma. Una volta ottenuto il bottino – quantificato in circa 400 euro – il rapinatore si è dileguato rapidamente, facendo perdere le tracce nelle vie limitrofe.🔗 Leggi su Lecceprima.it

