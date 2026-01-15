Tentato omicidio e rapina col machete in Montagnola | ecco come sono stati presi gli autori

La polizia di Bologna ha identificato e fermato gli autori di due episodi avvenuti in Montagnola, un tentato omicidio e una rapina con machete, entrambi risalenti allo scorso anno. L’attività investigativa, durata alcuni mesi, ha permesso di raccogliere elementi fondamentali per la loro individuazione. Gli autori sono stati ufficialmente arrestati, contribuendo a garantire maggiore sicurezza nella zona.

Bologna, 15 gennaio 2026 – Gli autori di due gravi episodi avvenuti in Montagnola lo scorso anno, un tentato omicidio di maggio e una rapina commessa a ottobre, sono stati rintracciati dalla polizia di Stato a seguito di un'intensa attività investigativa. Tentato omicidio: in 8 aggredirono un ventenne. Per quanto riguarda il primo episodio, a finire sotto la lente delle forze dell'ordine per il reato di tentato omicidio sono stati otto pakistani che il 5 maggio dello scorso anno hanno aggredito un tunisino di 20 anni. L'episodio è stato notato da numerose persone che hanno telefonato al 113, segnalando un'aggressione da parte di almeno dieci persone.

