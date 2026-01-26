Negli ultimi anni, le cronache scolastiche si sono frequentemente soffermate su episodi di violenza tra studenti, spesso associati a strumenti inaspettati come machete o coltelli. Questi eventi mettono in luce le difficoltà di garantire ambienti sicuri e di prevenire comportamenti a rischio tra i giovani. È importante analizzare le cause e promuovere iniziative che favoriscano il rispetto e la tutela di tutti all’interno delle scuole italiane.

C’è un’immagine che torna, ostinata, nella cronaca delle scuole italiane: uno zaino, una lama, un ragazzo. A La Spezia è finita nel modo peggiore, con la morte di Youssef Abanoub, colpito a scuola da un coetaneo che aveva portato un coltello in classe. A Budrio, l’altro ieri, l’allarme si è fermato un attimo prima. Poco prima della campanella, all’Itis Giordano Bruno, dallo zaino di uno studente è emersa una lama che non lasciava spazio a equivoci. Non un temperino, non un coltello tascabile: un machete. A notare la lama sporgere dallo zaino di uno studente, una sua docente. Erano le 12.45 quando è partita la chiamata al 112 e i carabinieri della vicina stazione di Budrio sono intervenuti in pochi minuti. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Studente a scuola col machete. E un 15enne pugnala due coetanei

Paura alle superiori, 15enne a scuola col machete. Prof lancia l’allarme: arrivano i carabinieriUna giornata intensa all’Itis Giordano Bruno di Budrio, dove si è verificato un episodio che ha destato preoccupazione tra studenti e insegnanti.

Bologna, studente a scuola con un machete nello zainoUn giovane studente di Bologna è stato fermato con un machete nello zaino.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Studente a scuola col taser, ma con i metal detector quanti ATA servirebbero? Un ds: Ogni istituto sta in piedi grazie a loro; Paura alle superiori, 15enne a scuola col machete. Prof lancia l’allarme: arrivano i carabinieri; Se a scuola ci vai col taser, come fai a controllare 3.500 studenti che al mattino entrano a scuola?; Bologna, docente trova machete nello zaino di uno studente. Il giovane è stato denunciato.

Studente a scuola col taser, ma con i metal detector quanti ATA servirebbero? Un ds: Ogni istituto sta in piedi grazie a loroAllarme violenza a scuola: in questi giorni, dopo l’accoltellamento a morte di uno studente a scuola a La Spezia, si parla di introduzione, negli istituti scolastici, di metal detector che possano far ... tecnicadellascuola.it

Studente ucciso a scuola, il padre in Prefettura col ministro Valditara: Serve una legge subitoLa Spezia - Il ministro Valditara è alla Spezia per il vertice con il prefetto dopo l’omicidio di Youssef Abanoub in una scuola della città (la notizia): Sul metal detector nelle scuole esperienze ... ilsecoloxix.it

Immaginiamo uno studente che alla scuola secondaria di secondo grado prende un voto basso, come un 3, all’inizio del secondo quadrimestre. Nella logica sommativa, per riuscire ad arrivare alla sufficienza, lo studente deve prendere un 8, non basterebbe n - facebook.com facebook

Bologna, studente va scuola con un machete nello zaino x.com