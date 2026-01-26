Studente a scuola col machete E un 15enne pugnala due coetanei

Da liberoquotidiano.it 26 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli ultimi anni, le cronache scolastiche si sono frequentemente soffermate su episodi di violenza tra studenti, spesso associati a strumenti inaspettati come machete o coltelli. Questi eventi mettono in luce le difficoltà di garantire ambienti sicuri e di prevenire comportamenti a rischio tra i giovani. È importante analizzare le cause e promuovere iniziative che favoriscano il rispetto e la tutela di tutti all’interno delle scuole italiane.

 C’è un’immagine che torna, ostinata, nella cronaca delle scuole italiane: uno zaino, una lama, un ragazzo. A La Spezia è finita nel modo peggiore, con la morte di Youssef Abanoub, colpito a scuola da un coetaneo che aveva portato un coltello in classe. A Budrio, l’altro ieri, l’allarme si è fermato un attimo prima. Poco prima della campanella, all’Itis Giordano Bruno, dallo zaino di uno studente è emersa una lama che non lasciava spazio a equivoci. Non un temperino, non un coltello tascabile: un machete. A notare la lama sporgere dallo zaino di uno studente, una sua docente. Erano le 12.45 quando è partita la chiamata al 112 e i carabinieri della vicina stazione di Budrio sono intervenuti in pochi minuti. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

studente a scuola col machete e un 15enne pugnala due coetanei

© Liberoquotidiano.it - Studente a scuola col machete. E un 15enne pugnala due coetanei

Paura alle superiori, 15enne a scuola col machete. Prof lancia l’allarme: arrivano i carabinieriUna giornata intensa all’Itis Giordano Bruno di Budrio, dove si è verificato un episodio che ha destato preoccupazione tra studenti e insegnanti.

Bologna, studente a scuola con un machete nello zainoUn giovane studente di Bologna è stato fermato con un machete nello zaino.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Studente a scuola col taser, ma con i metal detector quanti ATA servirebbero? Un ds: Ogni istituto sta in piedi grazie a loro; Paura alle superiori, 15enne a scuola col machete. Prof lancia l’allarme: arrivano i carabinieri; Se a scuola ci vai col taser, come fai a controllare 3.500 studenti che al mattino entrano a scuola?; Bologna, docente trova machete nello zaino di uno studente. Il giovane è stato denunciato.

Studente a scuola col taser, ma con i metal detector quanti ATA servirebbero? Un ds: Ogni istituto sta in piedi grazie a loroAllarme violenza a scuola: in questi giorni, dopo l’accoltellamento a morte di uno studente a scuola a La Spezia, si parla di introduzione, negli istituti scolastici, di metal detector che possano far ... tecnicadellascuola.it

studente a scuola colStudente ucciso a scuola, il padre in Prefettura col ministro Valditara: Serve una legge subitoLa Spezia - Il ministro Valditara è alla Spezia per il vertice con il prefetto dopo l’omicidio di Youssef Abanoub in una scuola della città (la notizia): Sul metal detector nelle scuole esperienze ... ilsecoloxix.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.