Barcellona Real Madrid 3-2 Supercoppa ai blaugrana! Raphinha stende i Blancos in finale e regala il titolo a Flick

Il Barcellona ha conquistato la Supercoppa, battendo il Real Madrid 3-2 in una finale ricca di emozioni. Raphinha ha segnato il gol decisivo, portando i blaugrana alla vittoria sotto la guida di Flick. La partita si è svolta in Arabia Saudita, regalando ai tifosi un risultato inaspettato e un nuovo titolo per il club catalano. Ecco un'analisi dettagliata della finale e dei momenti salienti della partita.

Barcellona Real Madrid 3-2, Supercoppa vinta dai blaugrana! Raphinha decisivo, la cronaca della finalissima Il cielo sopra l'Arabia Saudita si tinge di blaugrana. Al termine di novanta minuti vibranti, ricchi di colpi di scena e tensione agonistica, il Barcellona conquista la Supercoppa di Spagna superando il Real Madrid per 3-2. La squadra di Hansi Flick .

