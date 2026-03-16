Raphinha | 18 su 18 rigori il colpo perfetto del Barcellona

Raphinha ha segnato con successo tutti e 18 i rigori calciati dal Barcellona in questa stagione, diventando un elemento affidabile per la squadra. La sua precisione dal dischetto ha contribuito ai risultati recenti del club, consolidando la sua posizione come uno dei principali tiratori nei momenti decisivi. La sua performance si aggiunge alla vittoria del Barcellona in diverse partite cruciali.

"> Raphinha: Protagonista della Vittoria del Barcellona. Nella recente sfida tra il Barcellona e il Siviglia, Raphinha si è messo in luce con una prestazione eccezionale, segnando due gol dal dischetto. L’ala brasiliana, che è approdata in Catalogna nell’estate del 2022, ha mostrato un’abilità invidiabile nel trasformare i calci di rigore, consolidando la sua reputazione come specialista del settore. Con entrambe le reti realizzate dalla penalità, ha contribuito in modo sostanziale alla vittoria della sua squadra, dimostrando di essere un elemento chiave per la compagine blaugrana. L’importanza di Raphinha non si limita solo ai gol, ma si estende anche al suo impatto psicologico sulla squadra. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Raphinha: 18 su 18 rigori, il colpo perfetto del Barcellona. Articoli correlati Barcellona-Newcastle (Champions League, 18-03-2026 ore 18:45): formazioni, quote, pronostici. I Magpies inseguono il sogno di una notte storicaBarcellona e Newcastle si sfideranno nel tardo pomeriggio di mercoledì per decretare quale delle due squadre passerà ai quarti di finale di Champions... LIVE Under 18 ad Ancona su Atletica Italiana Tv: Doualla in finale alle 18.55, Del Pioluogo storico a 20,10Day 1 dei Campionati Italiani Allievi indoor al PalaCasali in diretta streaming su Atletica Italiana Tv e app SportFace: undici titoli in palio,... Betis 3-5 Barcelona | Highlights & All Goals Aggiornamenti e contenuti dedicati a Raphinha 18 su 18 rigori il colpo... Argomenti discussi: Barcellona, Raphinha ricaccia a -4 il Real Madrid con una tripletta; Il Barça risponde al Real e torna a +4: manita al Siviglia con tripletta di Raphinha.