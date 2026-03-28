Raid iraniano su una base americana in Arabia Saudita almeno 12 militari feriti | 2 sono gravi

Un attacco iraniano ha colpito una base militare in Arabia Saudita, causando ferite a 12 militari americani. Di questi, due presentano condizioni gravi. La notizia è stata confermata da fonti ufficiali e non sono stati resi noti dettagli sull’entità dei danni o sulla dinamica dell’attacco. La situazione rimane sotto stretta osservazione da parte delle autorità militari e diplomatiche coinvolte.

Un attacco iraniano contro una base in Arabia Saudita ha ferito almeno 12 soldati americani, due dei quali in modo grave. Lo riportano i media statunitensi. L’Iran ha proseguito attacchi di rappresaglia contro le nazioni del Golfo, accusate di fungere da base di lancio per gli attacchi statunitensi contro il Paese, iniziati con un’operazione congiunta con Israele il 28 febbraio. L’attacco alla base aerea Prince Sultan in Arabia Saudita ha coinvolto almeno un missile e diversi droni, secondo quanto riportato dal New York Times e dal Wall Street Journal, che citano fonti non identificate. I soldati si trovavano all’interno di un edificio della base al momento dell’attacco, ha riferito il Wall Street Journal. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Raid iraniano su una base americana in Arabia Saudita, almeno 12 militari feriti: 2 sono gravi Articoli correlati Guerra, l'Iran attacca base americana in Arabia Saudita: feriti 12 soldatiUn attacco iraniano contro una base in Arabia Saudita ha ferito almeno 12 soldati americani, due dei quali in modo grave. Guerra, l'Iran attacca base americana in Arabia Saudita: feriti 10 soldatiSecondo quanto riportato da Nbc News, diversi militari statunitensi sono rimasti feriti in un attacco missilistico iraniano contro una base aerea in... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Arabia Saudita Temi più discussi: Raid iraniano su una base americana in Arabia Saudita, dieci militari feriti; Arabia Saudita, nuovo raid iraniano su Riad: esplosioni illuminano il cielo notturno; Media: Militari Usa feriti in raid Iran su base in Arabia Saudita; Missile Iran su una base Usa in Arabia Saudita: 10 militari feriti. Media: Militari Usa feriti in raid Iran su base in Arabia SauditaSecondo quanto riportato da Nbc News e Wall Street Journal, diversi militari statunitensi sono rimasti feriti in un attacco missilistico iraniano contro una base in Arabia Saudita. L'attacco ha preso ... tg24.sky.it Raid iraniano su una base americana in Arabia Saudita, dieci militari feritiIran in bilico tra minacce e spiragli di tregua mentre Israele annuncia di aver ucciso anche il capo della Marina dei Pasdaran, Alireza Tangsiri. Trump estende al 6 aprile lo stop ai raid contro i sit ... ansa.it L'Iran attacca la base aerea Usa di Prince Sultan in Arabia Saudita. Israele colpisce una centrale nucleare. Trump minaccia anche la Nato e secondo gli Usa la guerra finirà entro settimane - facebook.com facebook Almeno 10 militari statunitensi sono rimasti feriti in un attacco iraniano contro la base aerea Prince Sultan, in Arabia Saudita. Lo hanno riferito due funzionari Usa al Wall Street Journal. x.com