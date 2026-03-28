Raid iraniano su una base americana in Arabia Saudita almeno 12 militari feriti | 2 sono gravi Missile degli Houthi dello Yemen contro Israele

Un raid iraniano ha colpito una base in Arabia Saudita, causando il ferimento di almeno 12 militari statunitensi, di cui due in condizioni critiche. Contestualmente, gruppi Houthi dello Yemen hanno lanciato un missile contro Israele. Nessuna altra informazione ufficiale è stata fornita sui danni o sulle conseguenze di questi episodi.

Un attacco iraniano contro una base in Arabia Saudita ha ferito almeno 12 soldati americani, due dei quali in modo grave. Lo riportano i media statunitensi. L’Iran ha proseguito attacchi di rappresaglia contro le nazioni del Golfo, accusate di fungere da base di lancio per gli attacchi statunitensi contro il Paese, iniziati con un’operazione congiunta con Israele il 28 febbraio. L’attacco alla base aerea Prince Sultan in Arabia Saudita ha coinvolto almeno un missile e diversi droni, secondo quanto riportato dal New York Times e dal Wall Street Journal, che citano fonti non identificate. I soldati si trovavano all’interno di un edificio della base al momento dell’attacco, ha riferito il Wall Street Journal. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Raid iraniano su una base americana in Arabia Saudita, almeno 12 militari feriti: 2 sono gravi. Missile degli Houthi dello Yemen contro Israele Articoli correlati Raid iraniano su una base americana in Arabia Saudita, almeno 12 militari feriti: 2 sono graviUn attacco iraniano contro una base in Arabia Saudita ha ferito almeno 12 soldati americani, due dei quali in modo grave . Leggi anche: Iran: colpita una base Usa in Arabia Saudita, una decina i soldati feriti. Israele: “Primo missile in arrivo dallo Yemen”. Le notizie in diretta Approfondimenti e contenuti su Arabia Saudita Temi più discussi: Raid iraniano su una base americana in Arabia Saudita, dieci militari feriti; Media: Militari Usa feriti in raid Iran su base in Arabia Saudita; Arabia Saudita, nuovo raid iraniano su Riad: esplosioni illuminano il cielo notturno; Guerra in Iran, le notizie del 28 marzo. Raid iraniano su una base americana in Arabia Saudita, 12 militari feriti. Missile dallo Yemen in IsraeleLa guerra in Iran si chiuderà nell'arco di settimane, non mesi. Lo ha detto il segretario di stato americano Marco Rubio a margine dei lavori del G7, sottolineando che gli Stati Uniti possono raggiung ... ansa.it Raid iraniano su una base americana in Arabia Saudita, dieci militari feritiIran in bilico tra minacce e spiragli di tregua mentre Israele annuncia di aver ucciso anche il capo della Marina dei Pasdaran, Alireza Tangsiri. Trump estende al 6 aprile lo stop ai raid contro i sit ... ansa.it Segui gli aggiornamenti sul live: https://www.ilsole24ore.com/art/missile-iran-base-usa-arabia-saudita-12-feriti-esplosioni-damasco-AIAtX7CC #MedioOriente #Iran #IlSole24Ore - facebook.com facebook Iran, feriti 12 soldati Usa in Arabia Saudita. Rubio: “La guerra durerà settimane, non mesi” x.com