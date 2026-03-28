Un attacco missilistico proveniente dall’Iran ha colpito una base americana in Arabia Saudita, causando il ferimento di dieci soldati statunitensi. Secondo quanto riportato da Nbc News, l’attacco ha coinvolto diverse unità militari e ha portato a danni alla struttura. Al momento non sono stati segnalati altri danni o vittime. La situazione rimane sotto osservazione da parte delle autorità militari e diplomatiche.

Secondo quanto riportato da Nbc News, diversi militari statunitensi sono rimasti feriti in un attacco missilistico iraniano contro una base aerea in Arabia Saudita. L'attacco ha preso di mira la base aerea Prince Sultan, e almeno un velivolo è stato danneggiato, secondo quanto riferito da due funzionari statunitensi. Nessuna dei feriti è considerato in pericolo di vita. Il raid avviene dopo che l'Iran ha avvertito che avrebbe imposto un «prezzo elevato» per gli attacchi contro i propri siti nucleari, avvenuti ieri. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Guerra, l'Iran attacca base americana in Arabia Saudita: feriti 10 soldati

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Almeno 10 militari statunitensi sono rimasti feriti in un attacco iraniano contro la base aerea Prince Sultan, in Arabia Saudita. Lo hanno riferito due funzionari Usa al Wall Street Journal. - facebook.com facebook

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