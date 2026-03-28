Guerra l' Iran attacca base americana in Arabia Saudita | feriti 12 soldati

Un attacco condotto dall’Iran contro una base americana in Arabia Saudita ha provocato il ferimento di almeno 12 soldati, con due di loro in condizioni gravi. L’episodio si è verificato in un’area strategica della regione, senza che siano ancora stati diffusi dettagli sulle modalità dell’attacco o sulle eventuali conseguenze. La notizia è stata confermata da fonti ufficiali militari.

Un attacco iraniano contro una base in Arabia Saudita ha ferito almeno 12 soldati americani, due dei quali in modo grave. Lo riportano i media statunitensi. L'Iran ha proseguirgli attacchi di rappresaglia contro le nazioni del Golfo, accusate di fungere da base di lancio per gli attacchi statunitensi contro il Paese, iniziati con un'operazione congiunta con Israele il 28 febbraio. L'attacco alla base aerea Prince Sultan in Arabia Saudita ha coinvolto almeno un missile e diversi droni, secondo quanto riportato dal New York Times e dal Wall Street Journal, che citano fonti non identificate. I soldati si trovavano all'interno di un edificio della base al momento dell'attacco, ha riferito il Wall Street Journal. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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