A 14 anni venduta dalla madre come moglie e stuprata convalidato l' arresto di un 25enne a Ferrara

Il gip di Ferrara ha convalidato l’arresto di un 25enne accusato di aver abusato e maltrattato una minorenne di 14 anni, venduta come moglie dalla madre. L’uomo è stato fermato a Tresignana e ora si trova in custodia. Questa vicenda evidenzia gravi episodi di violenza e sfruttamento su minori, suscitando attenzione e preoccupazione nella comunità locale.

Il gip di Ferrara ha convalidato oggi l’arresto del 25enne fermato a Tresignana (Ferrara), accusato di lesioni, maltrattamenti e violenza sessuale nei confronti di una minorenne, una ragazzina di 14 anni, venduta come moglie da sua madre. Picchiata selvaggiamente Sabato sera, la 14enne è stata vista in strada mentre scappava dall’uomo, che l’aveva appena picchiata selvaggiamente. Una passante. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - A 14 anni venduta dalla madre come moglie e stuprata, convalidato l'arresto di un 25enne a Ferrara Leggi anche: Ferrara, ragazzina «venduta» dalla madre a un 25enne. Picchiata e stuprata: «È scappata a piedi nudi, soccorsa in strada» Leggi anche: A 14 anni vaga scalza in strada, shock a Ferrara: “Venduta da mia madre e picchiata dal mio sposo 25enne” Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ferrara, «sposa bambina» di 14 anni venduta dalla madre a un uomo che la picchia per gelosia: «È scappata a piedi nudi, soccorsa in strada»; ‘Sposa’ bambina picchiata a 14 anni dall’uomo a cui era stata venduta dalla madre. “Salvata da una passante”; Ferrara, 14enne venduta dalla madre e picchiata dal convivente: arrestato 25enne; Venduta in sposa a 14 anni, trovata per strada col volto tumefatto. A 14 anni vaga scalza in strada, shock a Ferrara: “Venduta da mia madre e picchiata dal mio sposo 25enne” - Dal racconto della minore in ospedale, è emersa la terribile storia di abusi e sopraffazioni di cui solo in parte la 14enne appariva consapevole: venduta ... fanpage.it

Ragazzina 14enne venduta dalla madre come sposa a Ferrara, picchiata e violentata: arrestato un 25enne - I carabinieri di Ferrara hanno scoperto che una ragazzina di 14 anni è stata venduta come sposa a un 25enne che la picchiava e la violentava ... virgilio.it

Ragazzina di 14 anni venduta in sposa dalla madre e picchiata dal convivente. Scappa in strada a piedi nudi, salvata da una passante - Camminava a piedi scalzi nel gelo della notte tra sabato 10 e domenica 11 gennaio, con il volto trasformato dalle percosse e il terrore negli occhi. msn.com

‘Sposa’ bambina picchiata a 14 anni dal giovane a cui era stata venduta dalla madre. “Salvata da una passante” - facebook.com facebook

Ferrara, sposa bambina picchiata a 14 anni dall'uomo a cui era stata venduta dalla madre x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.