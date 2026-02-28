Ragazzina di 14 anni denuncia violenza sessuale | cinquantenne arrestato nel Milanese

Una ragazzina di 14 anni ha denunciato di essere stata vittima di violenza sessuale, portando all’arresto di un uomo di 50 anni nel Milanese. L’episodio è avvenuto sabato mattina e l’uomo è stato fermato dalle forze dell’ordine. La ragazza ha raccontato quanto accaduto alle autorità, che hanno subito eseguito le procedure di custodia.

Avrebbe abusato sessualmente di una ragazzina di 14 anni. Per questo motivo un cinquantenne italiano è stato arrestato sabato mattina nel Milanese. A incastrarlo è un'indagine congiunta della polizia locale di Milano e di quella di Nerviano-Pogliano. L'uomo è stato trasferito in carcere.